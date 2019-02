Bundelisga : Un doublé de Coman et le Bayern revient à deux points de Dortmund

Le Bayern peut souffler. Dans un match fou, les coéquipiers de Franck Ribéry, de retour de blessure, se sont défaits à l'extérieur du FC Augsburg (2-3). Mené 2-1 en première période, Kingsley Coman a inscrit son deuxième but du match juste avant la pause (45e) avant que David Alaba n'offre la victoire aux Bavarois (53e). Ce succès permet aux hommes de Kovac de mettre la pression sur Dortmund qui joue lundi à Nuremberg. Le Bayern reste deuxième à deux points de la tête.

Les Munichois ne pouvaient pas plus mal démarrer la rencontre face au quinzième du championnat. Après seulement 14 secondes de jeu, Leon Goretzka poussait le ballon dans son propre but, permettant aux locaux de prendre les devants (1-0, 1e). Le Bayern a alors réagi immédiatement par l'intermédiaire de Lewandowski. Mais c'est Kingsley Coman qui a remis les deux équipes à égalité juste après le quart d'heure de jeu à la reprise d'un centre au second poteau de Goretzka (1-1, 16e).

Malgré la domination bavaroise c'est bien Augsburg qui a repris les commandes du match sur un but de Ji Dong-Won a la réception d'un bon centre à ras terre du capitaine Philipp Max (2-1, 23e). Face au bloc regroupé des locaux, le Bayern s'en est encore remis à son attaquant français pour égaliser juste avant la pause (2-2, 45e) avant que David Alaba ne donne la victoire aux siens au retour des vestiaires (2-3, 53e). Grâce à cette deuxième victoire de rang en Bundesliga les hommes de Niko Kovac reviennent dans la course au titre.