Bundesliga - 16e j : Dortmund battu pour la première fois de la saison face à Düsseldorf (2-1)

Toutes les bonnes choses ont une fin. Dortmund l'espérait la plus tardive possible mais c'est finalement à Düsseldorf ce mardi que les hommes de Lucien Favre ont cédé pour la première fois de la saison en Bundesliga. Dodi Lukebabio et Jean Zimmer sont les buteurs pour le Fortuna tandis que Paco Alcacer, encore entré en jeu, a réduit l'écart en fin de match. Au classement, les coéquipiers de Marco Reus gardent cependant six points d'avance sur Mönchengladbach, vainqueur de Nuremberg (2-0) plus tôt dans la journée. Düsseldorf, qui était avant-dernier au coup d'envoi, sort de la zone de relégation grâce à cette victoire.

Cette défaite à l'avant-dernier match avant la trêve va-t-elle briser l'élan du champion d'automne, à qui tout avait réussi jusqu'à présent et qui n'avait perdu qu'une seule fois cette saison, à Madrid contre l'Atletico en Ligue des champions (2-0) ? Il reste un match vendredi, le choc au sommet au Signal Iduna Park contre Mönchengladbach, pour affirmer la hiérarchie de cette fin d'année, et surtout partir en vacances sans être rongé par le doute.

Pourtant, Alcacer a encore frappé

A Düsseldorf, qui était avant-dernier au coup d'envoi, Dortmund faisait pourtant figure de favori. Mais les hommes de Lucien Favre ont été pris à leur propre jeu par une équipe sans complexes, qui les a même bousculés dans le premier quart d'heure de la rencontre. Rapidement, Dortmund a cependant repris le contrôle du jeu, avec plus de 70% de possession. Mais les Jaune et Noir ont été surpris en contre, par des transitions jouées très vite. Sur le premier but de Düsseldorf (22e), le Belge Dodi Lukebakio hérite d'un ballon en profondeur venu de son propre camp. Parti du rond central, il bat à la course le défenseur central français Abdou Diallo et gagne son duel contre le gardien Roman Bürki.

Le Japonais Takashi Usami manque ensuite l'immanquable avant la pause, à la reprise d'un centre seul devant le but vide (38e). C'est finalement l'arrière latéral de Düsseldorf Jean Zimmer qui a enfoncé le clou, d'un extraordinaire tir travaillé de l'angle de la surface (56e).

En fin de match, Dortmund a tenté de pousser pour réduire l'écart, après l'entrée en jeu du duo Sancho-Alcacer. Le "torero" Paco Alcacer a bien scoré, de la tête à la 81e minute, mais Düsseldorf a tenu bon. L'Espagnol, arrivé de Barcelone cet été, a cependant conforté au passage sa première place au classement des buteurs avec 12 réalisations.

Pléa porte encore Mönchengladbach

Düsseldorf pour sa part sort de la zone de relégation et remonte à la 15e place. Grâce notamment à un but d'Alassane Pléa, Mönchengladbach a donc fait la bonne opération de la soirée en battant 2-0 l'avant-dernier Nuremberg, non sans après avoir longtemps tremblé.

Pléa, néo-international français, a délivré à la 86e minute son équipe, qui avait ouvert le score par Thorgan Hazard (47e), mais avait surtout vendangé nombre de belles occasions. L'international belge, frère d'Eden Hazard, a même manqué un pénalty juste avant la pause pour avoir tenté une "Panenka" expédiée au dessus du cadre (45e). Stuttgart, le club du champion du monde Benjamin Pavard, actuellement blessé, s'est de nouveau incliné 2-0 à Wolfsburg, et reste provisoirement 16e en position de barragiste.