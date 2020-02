Énorme surprise en Bundesliga. Arrivé le 27 novembre dernier sur le banc du Herta Berlin, Jürgen Klinsmann a décidé de l'abandonner ce mardi. L'entraîneur allemand, visiblement en colère, a officialisé lui-même son départ via sa page Facebook. Après avoir remercié ses joueurs et les supporters, il a confié toute son amertume.

" J’ai besoin de la confiance des personnes impliquées "

"J’ai besoin de la confiance des personnes impliquées pour cette tâche, qui n’est pas encore achevée, écrit-il. L’unité, la cohésion et la concentration sur l’essentiel sont les éléments les plus importants, en particulier dans la bataille pour le maintien. S’ils ne sont pas garantis, je ne peux pas exploiter mon potentiel en tant qu’entraîneur et ne peux donc pas être à la hauteur de ma responsabilité."

Jürgen KlinsmannGetty Images

Après "de longues délibérations", Klinsmann a donc décidé de "quitter" son poste d'entraîneur pour "retrouver son rôle d’origine à long terme en tant que membre du conseil de surveillance". Inattendu, ce départ pourrait-il avoir des répercussions sur le projet (très) ambitieux du Herta ? Pour rappel, le club allemand a notamment recruté, l'hiver dernier, Krzysztof Piatek pour 27 millions d'euros. Mais pas que, puisque Lucas Tousart a également signé en vue de l'été prochain. Le milieu de l'OL avait d'ailleurs souligné l'importance de Klinsmann au moment de son choix...