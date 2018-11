Bundesliga : Dortmund continue sa route, le Bayern à l'arrêt

Le leader a douté, mais il s'est vite repris lors de cette 12e journée de Bundesliga. Le Borussia Dortmund a remporté sa 9e victoire de la saison en dominant Mayence samedi grâce au 9e but en sept rencontres de Paco Alcacer et une autre réalisation de Piszczek (2-1). Le club de la Ruhr conforte ainsi sa place en tête du classement avec sept points d'avance sur son dauphin Francfort, facile vainqueur d'Augsbourg (3-1). Les hommes de Lucien Favre n'ont perdu qu'un seul de leurs 18 matchs toutes compétitions confondues cette saison (14 victoires, 3 nuls), face à l'Atlético Madrid le 6 novembre dernier.

Le Bayern laisse encore des points

Derrière, le Bayern n'y arrive plus et concède son troisième match sans victoire de suite après son nul face à Düsseldorf (3-3). Alors qu'ils menaient 3-1 et semblaient avoir la maitrise du match, les Bavarois se sont fait reprendre dans les tous derniers instants par un Lukebakio intenable et auteur d'un triplé (3-3).

Avec ce nul évitable, Münich reste englué à la 5e place et pointe désormais à neuf points du leader Dortmund. Un gouffre après seulement 12 journées. Passifs sur les deux derniers buts, avec notamment un Süle fautif sur les deux actions, les joueurs de Niko Kovac compteront sur la Ligue des Champions mardi face au Benfica pour se relancer : ils y sont invaincus en quatre rencontres (trois victoires, un nul).

Coup d'arrêt pour Leipzig

Si le Bayern a laissé des points en route, c'est aussi le cas de Leipzig. Pourtant sur une bonne dynamique en championnat (sept matches sans défaite), les joueurs de Ralf Rangnick se sont inclinés sur la pelouse de Wolfsburg sur un but de l'ancien Montpelliérain Roussillon (1-0) et glissent à la 4e place au profit de Francfort.

A noter également le nul d'Hoffenheim sur la pelouse du Herta Berlin alors qu'ils menaient 3-1. Rejoints à la 87e minute sur un but de Lazaro, les hommes de Julian Nagelsmann n'ont pas préparé au mieux la réception du Shakhtar Donetsk mardi, en Ligue des champions.