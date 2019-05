Une sortie à la hauteur de leur légende. Franck Ribéry et Arjen Robben ont été honorés ce samedi avant Bayern Munich - Eintracht Francfort alors qu'ils ont débuté la rencontre sur le banc de touche. Avant le coup d'envoi, le Bayern avait préparé une brève cérémonie, qui a permis au public d'ovationner le duo Robbéry, de même que Rafinha, qui quitte également le club en fin de saison.

L'Allianz Arena a, elle aussi, rendu hommage aux deux hommes en déployant un tifo géant :

Le tifo hommage à Ribéry et RobbenGetty Images

Des attentions qui ont fait craquer Franck Ribéry. Aux côtés d'un Robben toujours placide, Ribéry a éclaté en larmes face à son public.

Ribéry en larmes avant le match face à FrancfortGetty Images

Une belle façon de clore une fabuleuse histoire d'amour. Mais le plus beau restait à venir. Les deux hommes sont entrés en jeu en seconde période. Ribéry a inscrit un but dans son plus pur style : slalom et balle piquée suivis d'une fantastique célébration (72e). L'ensemble des Munichois se sont mis en cercle autour de lui pour le célébrer.

Robben a eu droit au même traitement de faveur après avoir poussé le ballon dans le but vide (78e). Ils ne pouvaient rêvés meilleure cérémonie d'adieu. "C'était difficile, c'était mes derniers moments à l'Allianz Arena, avec mes collègues, avec mon équipe, je ne suis pas resté deux ou trois ans, mais 12 ans", a réagi le Français au micro de Sky après la rencontre. "Mais c'est la vie, c'est le football, il faut aller de l'avant. Toute chose vient en son temps, et il faut l'accepter. J'ai connu beaucoup de belles choses ici, mais ma meilleure saison a été 2013,ce qu'on a fait c'était fou, on ne peut pas oublier ça." Et personne n'oubliera Ribéry au Bayern.