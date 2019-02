Anthony Modeste autorisé à rejouer par la FIFA

Anthony Modeste va pouvoir rejouer. Interdit de football depuis près d'un an, le tout en raison d'un conflit avec son ancien club du Tianjin Quanjian, l'attaquant a été autorisé par la FIFA à rejouer Cologne. "Tony a enfin le droit de rejouer au football", a déclaré le président du FC Cologne (2e division) Armin Veh : "Nous nous réjouissons de pouvoir voir dorénavant ses qualités pas seulement à l'entraînement, mais également en match avec nous".

Après avoir fait les beaux jours de Cologne lorsque le club était en première division (45 buts en Bundesliga entre 2015 et 2017), Modeste était parti pour Tianjin Quanjian à l'été 2017. Mais il avait quitté la Chine en cours de saison, accusant Tianjin de ne plus lui verser son salaire. Il est revenu à Cologne, où il s'entraîne depuis le début de saison. En attendant un règlement du litige, la FIFA l'avait suspendu et lui avait interdit de jouer avec le club allemand. Le FC Cologne affirme avoir été prévenu par la FIFA que la Fédération chinoise avait levé son blocage, avec l'accord du club de Tianjin.