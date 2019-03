Le Borussia Dortmund battu à Augsburg (2-1) et un peu plus dans le viseur du Bayern

Fin de série pour le Borussia Dortmund. Battus à Augsburg (2-1), 15e du championnat, la faute à un doublé de Ji Dong-Won, les hommes de Lucien Favre mettent fin à leur série de sept matches sans défaite en Bundesliga. Le Sud-Coréen Ji Dong-won a réussi un doublé pour Augsburg, profitant de deux énormes erreurs de la jeune défense de Dortmund. Paco Alcacer a réduit l'écart en fin de match. L'occasion idéale pour le Bayern Munich, samedi, face au Borussia Mönchengladbach, de revenir à hauteur des Borussen en cas de victoire.

A quatre jours de son match retour de Ligue des champions contre Tottenham (défaite 3-0 à l'aller à Londres), la situation est désormais critique pour le club de la Ruhr : une seule victoire sur ses six derniers matches toutes compétitions confondues, et six points seulement pris sur ses cinq derniers matches de championnat ! La jeunesse de l'effectif a longtemps été, en début de saison, un facteur d'enthousiasme, voire d'euphorie. Elle est depuis quelques semaines synonyme de naïveté et de manque de rigueur.

Deux erreurs fatales

Dortmund a certes dominé dans le jeu, a monopolisé la balle et s'est créé plusieurs occasions franches, notamment en fin de match. Mais les erreurs individuelles de ses deux latéraux, Dan-Axel Zagadou et Hachraf Hakimi, lui ont coûté le prix fort. A la 24e minute, le Français de 19 ans a perdu un duel dans ses 30 mètres, et sur le centre, Augsbourg ouvert le score par Ji Dong-won (1-0). En seconde période, c'est le Marocain Hachraf Hakimi, 20 ans, qui a carrément fait une passe plein axe au Coréen, qui s'est fait un plaisir d'aller battre Roman Bürki d'un beau tir enveloppé.

Le Borussia espérait pourtant que le retour de son capitaine Marco Reus, absent depuis un mois en raison d'une déchirure musculaire, allait lui rendre la sérénité perdue en février.

L'illusion n'a pas duré longtemps. Il y a deux semaines, le Borussia avait été incapable de battre la lanterne rouge Nuremberg (0-0), qui avait érigé une muraille devant son but. Le scénario s'est répété vendredi, en pire, puisque Augsburg a fait l'effort de sortir et de jouer les contres à fond.

En fin de match, Dortmund a bien enclenché le turbo et a fini, logiquement, par voir son pilonnage récompensé. Paco Alcacer a marqué à la 81e minute son 13e but de la saison, son 11e comme joker, à l'arrivée d'une combinaison Sancho-Götze. Mais Augsburg a courageusement résisté à la furia Dortmundaise des dernières minutes. Le leader laisse de nouveau filer trois points. Le Bayern peut commencer à penser très sérieusement à un septième titre de champion consécutif.