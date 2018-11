"Nous verrons qui peut encore être utilisé" : Uli Hoeness met les stars du Bayern sous pression

Uli Hoeness, le président du Bayern Munich, a envoyé un message clair à ses joueurs, ce jeudi. "Il faut dire dès maintenant aux joueurs qu'ils sont sous pression pour les trois ou quatre prochains mois", a dit le dirigeant bavarois au magazine du football allemand Kicker, paru jeudi. "Ensuite, nous verrons qui peut encore être utilisé", ajoute-t-il. Robben et Ribéry, en fin de contrat à respectivement 34 et 35 ans, ne vont probablement pas continuer. Mais plusieurs joueurs majeurs ont encore en théorie plusieurs années de carrière devant eux, comme Thomas Müller (29 ans), Mats Hummels (29 ans), Jérôme Boateng (30 ans) ou Robert Lewandowski (30 ans).

Le Bayern sera "très actif" sur le mercato

Le grand ménage chez les anciens est-il donc déjà programmé ? "Ca dépend comment ils jouent", répond très franchement Hoeness, qui assure que le Bayern "sera très actif" sur le marché des transferts de l'été 2019. Cette sortie démontre que les dirigeants ont leur stratégie: cibler les stars plutôt que de mettre sous pression l'entraîneur Niko Kovac, alors que le club occupe une décevante 5e place en Bundesliga et reste sur trois défaites sur ses six derniers matchs de championnat. Interrogé sur la défaite 3-2 à Dortmund samedi dernier en championnat, Hoeness estime qu'"il a manqué dix pour cent d'engagement" à ses joueurs pour renverser le résultat.

A l'été 2018, le Bayern a été très sage sur le marché des transferts, considérant que les cadres de sa génération dorée des années 2010 pourraient encore jouer une saison au plus haut niveau. Manifestement, ces vainqueurs de la Ligue des champions 2013 ne répondent plus aux attentes et l'heure est venue pour le "Rekordmeister" de changer les visages. Les jeunes Kimmich, Goretzka ou Gnabry, déjà au club, pourraient être rejoints par plusieurs talents de la Bundesliga, dont le champion du monde français de Stuttgart Benjamin Pavard, 22 ans, qui a déjà été en contact avec le club, selon la presse allemande.