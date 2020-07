BUNDESLIGA - Surprise en Allemagne : à tout juste 29 ans, le champion du monde 2014 André Schürrle a décidé de mettre un terme à sa carrière de joueur professionnel. Dans un entetien accordé à Der Spiegel, le natif de Ludwigshafen revient sur cette décision et surtout la lassitude que le football moderne lui procure.

C’est un "monument" qui se retire des terrains. Jeune, mais pourtant si grand. Alors qu’il n’a pas encore entamé la trentaine, André Schürrle a pris la décision de ne pas poursuivre sa carrière professionnelle. Au cours d'un entretien exclusif accordé à Der Spiegel, le natif de Ludwigshafen revient sur les motivations qui l'ont poussé à se retirer des terrains. Un choix qui intervient quelques jours après que le Borussia Dortmund a décidé de ne pas renouveler son contrat.

Et de l’autre côté du Rhin, si cette annonce a fait l’effet d’une bombe, elle n’a en réalité presque rien de surprenant. Peu épargné par les blessures ces dernières saisons, Schürrle a expliqué que l’idée de la retraite sportive lui trottait dans la tête depuis quelques temps déjà. "La décision a mûri en moi depuis longtemps.”

Surtout, l’international allemand (57 sélections, 22 buts) semble quelque peu lassé par l’évolution de la sphère footballistique ces dernières saisons. “Vous devez toujours jouer un rôle particulier pour survivre dans ce milieu, sinon vous perdez votre place et vous n’en obtiendrez pas une autre”, témoigne-t-il au quotidien allemand. Une conjoncture qui a fortement pesé sur sa décision.

Débuts flamboyants, crépuscule larmoyant

Révélé à Mayence au début des années 2010 sous les ordres d’un certain Thomas Tuchel, André Schürrle était l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Et cela s'est confirmé tout au long de sa carrière. Son talent et son sang-froid devant le but l’ont permis de connaître une belle carrière en clubs de Mayence à Dortmund, en passant bien sûr par le Bayer Leverkusen, Chelsea ou encore Wolfsbourg.

Deuxième joueur allemand le plus cher de l’histoire en termes de sommes dépensées, Schürrle a cependant connu une période délicate après le Mondial au Brésil. Le milieu de terrain a peiné à enchaîner les saisons pleines, à l'exception de sa deuxième à Wolfsbourg, en 2015-2016. Une saison pleine qui lui avait permis de disputer l'Euro 2016 en France, sa dernière grande compétition avec la Nationalmannschaft.

Ses passages au BvB, à Fulham et plus récemment au Spartak Moscou n'ont pas marqué les esprits, mais Schürrle n'en restait pas moins précieux aux yeux de ses coéquipiers.

Fer de lance de la sélection pendant sept ans

Néanmoins, c’est surtout avec le maillot de la Mannschaft qu’André Schürrle a fait parler de lui. Double buteur lors du mythique Brésil-Allemagne (1-7), il est aussi et surtout, celui qui a délivré la passe décisive pour le but de Mario Götze en finale face à l’Argentine. Schürrle n'était pas le joueur allemand le plus reconnu ces dernières saison. Mais il en était assurément l'un des plus importants.

