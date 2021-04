L'information a été dévoilée à la veille du match aller de quart de finale de Ligue des champions de Dortmund à Manchester City, mais Moukoko s'était blessé il y a deux semaines avec l'équipe nationale allemande espoirs, à l'entraînement avant d'avoir pu jouer un seul match de l'Euro-Espoirs en mars en Hongrie et Slovénie. Il souffre d'une "blessure ligamentaire au pied", a simplement indiqué le Borussia.

Cette saison, il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Bundesliga, à 16 ans et 28 jours. Il avait auparavant battu deux autres records de précocité, en débutant en Bundesliga à 16 ans et un jour, et en Ligue des champions à 16 ans et 18 jours. Il a marqué trois buts en 14 apparitions en Bundesliga.

Bundesliga Encore battu, Dortmund perd pied dans la course à la Ligue des champions HIER À 16:47

Bundesliga Mauvaise opération pour Dortmund malgré un doublé d'Haaland, succès précieux pour Wolfsburg 20/03/2021 À 18:21