BUNDESLIGA - Lucas Hernandez "a traversé une passe difficile", reconnaît son entraîneur Hansi Flick. Le coach du Bayern ne fait pas miroiter un retour à court terme parmi les titulaires au champion du monde français, recruté pour 80 millions d'euros l'été dernier.

Hansi Flick s'est livré sans détour sur les difficultés rencontrées par Lucas Hernandez au Bayern Munich. D'abord interrogé sur les rumeurs de transfert du Français en fin de saison, l'entraîneur du club bavarois a évacué la question: "Il est sous contrat avec nous. Lucas a traversé une phase difficile, il a été absent en raison d'une blessure", une rupture des ligaments croisés de la cheville droite en octobre, a-t-il rappelé. Sur les prestations de l'ancien de l'Atletico Madrid, le deuxième défenseur le plus cher du monde (après Virgil van Dijk, 84 M de Southampton à Liverpool), l'entraîneur n'a pas cherché à maquiller la réalité: "Tous les joueurs ont besoin de rythme, et il n'a pas pu en avoir", a-t-il dit.

Puis, sans citer Hernandez, il a pointé par comparaison ses manques actuels: "La défense à quatre Pavard-Davies-Alaba et Boateng a très bien fonctionné. Ils sont solides défensivement et lorsque nous avons la balle, ont beaucoup de qualités offensives", a dit Flick. "Lucas est un grand professionnel. J'apprécie son engagement à l'entraînement où il donne tout. Mais depuis novembre nous avons beaucoup travaillé la tactique, aux entraînements qu'il a manqués", a encore expliqué le coach, "je vois son potentiel, même si ça ne se voit souvent pas de l'extérieur. Mais n'importe quel entraîneur aimerait avoir un joueur comme lui".

Samedi, le Français a été aligné arrière gauche contre Mönchengladbach, mais remplacé à l'heure de jeu par Alphonso Davies, le titulaire du poste. Le magazine Kicker, qui l'a qualifié de "remplaçant le plus cher du monde", n'a pas épargné Hernandez: "Comme lors du deuxième but encaissé contre Leverkusen (4-2) et du but en demi-finale de la Coupe contre Francfort (2-1), il a été directement impliqué samedi dans le but égalisateur de Mönchengladbach (2-1). Dans ces trois actions il n'intervient pas avec suffisamment d'assurance". Il a également manqué un but seul face au gardien, et commis quelques fautes de placement défensif. "Son remplacement était logique", a commenté Kicker.

FC Bayern München: Flick and Lucas Hernandez Crédits Imago

