BUNDESLIGA - Cela ne fait plus aucun doute : Jude Bellingham sera bien un joueur du Borussia Dortmund dans les prochaines heures. Le milieu anglais de 17 ans devrait parapher un bail de cinq ans dans la Ruhr, pour un salaire de trois millions d’euros annuels. Pour s’offrir la pépite de Birmingham, Dortmund va dépenser la coquette somme de 25 millions d’euros.

L’herbe est décidément bien verte en Allemagne pour les jeunes Britanniques. Après le prêt réussi de Reiss Nelson à Hoffenheim en 2018-2019, Ademola Lookman à Leipzig, Rabbi Matondo à Schalke, mais surtout Jadon Sancho au BvB, c’est un autre joueur du Royaume qui va poser ses valises outre-Rhin. A 17 ans à peine, Jude Bellingham va traverser la Manche et s’engager pour cinq saisons avec le Borussia Dortmund. Selon les informations de BILD, l’officialisation du transfert serait imminente.

Courtisé par Manchester United, Chelsea et malgré une approche de dernière minute du Bayern Munich, l'actuel joueur de Birmingham a privilégié le projet de Dortmund. Un club auquel Bellingham avait depuis longtemps donné sa priorité aux Marsupiaux pour poursuivre sa progression.

Dans les pas de Sancho ?

Si les performances et l’évolution exceptionnelles de son compatriote Jadon Sancho y sont pour beaucoup, Bellingham a également été séduit par le projet et le discours des dirigeants du Borussia notamment Michael Zorc, le directeur sportif, et Markus Pilawa, le responsable de la cellule de recrutement. Ces derniers n’ont d’ailleurs pas hésité à mettre les grands moyens pour arracher le joyau anglais, avec une signature quasi-record autour de 25 millions d’euros.

Apparu à 38 reprises en Championship cette saison (4 buts et 3 passes décisives), capable de jouer à tous les postes du milieu de terrain, Bellingham est un talent précoce et a impressionné dans l’entrejeu du club de Birmingham cette saison. Très à l’aise balle au pied, travailleur hors pair, leader malgré son jeune âge, le natif de Stourbridge s’est surtout illustré par son abattage et son travail défensif. L’une des seules éclaircies de la saison morose des Blues, actuels dix-neuvièmes du Championship. Et assurément un très gros coup pour le Borussia Dortmund qui compte en faire une tête d’affiche pour son avenir.

