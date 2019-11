Cette fois, la coupe est pleine pour Dortmund. Après une première amende en octobre dernier, le Borussia pourrait de nouveau sanctionner Jadon Sancho, coupable d'un nouveau retard à l'entraînement avant le match face au Barça (3-1), mercredi. Lassé, le club de la Ruhr compte frapper encore plus fort : une vente dès le prochain mercato hivernal. Voilà ce que rapporte le très sérieux média britannique The Independent.

Quel prix pour Sancho ?

"C'est la guerre à tous les niveaux", a expliqué une source citée par le média britannique, qui précise que l'international des Three Lions devrait également écoper d'une lourde amende. Pour le recruter, plusieurs clubs semblent à l'affût. The Independent parle notamment de Liverpool, le Barça et les deux clubs de Manchester. Le Real Madrid, également sur les rangs, pourrait tenter d'inclure Achraf Hakimi dans le deal, ce dernier étant actuellement prêté au BvB.

Concernant le prix de Sancho, qui est actuellement sous contrat jusqu'en 2022, il serait toujours fixé autour des 115 millions d'euros. Toutefois, comme l'explique le média britannique, Dortmund n'est plus forcément en position de force par sa propre volonté de s'en séparer. Un point qui peut clairement jouer en faveur des équipes intéressées.