Les Parisiens ont pu le voir de leurs propres yeux : par sa taille, son mur jaune, ses tifos et ses quelques chants qui résonnent, le Signal Iduna Park est un stade qui impressionne. A un tel point que de nombreuses équipes, dont le PSG mardi, se sont inclinés dans l’antre du BVB cette saison. Les hommes de Favre ont fait de leur stade une force : à domicile, Dortmund est la meilleure équipe de Bundesliga cette saison. Mais quand le BVB voyage, la donne change.

Le mur jaune DortmundGetty Images

Dortmund voyage mal

Sur ses neuf rencontres disputées à l’extérieur cette saison en Bundesliga, Dortmund a autant gagné que perdu (4 fois). Et trois de ces défaites ont été concédées face à des prétendants à l’Europe : Hoffenheim, Leverkusen et le Bayern Munich. Un bilan mitigé qui fait du Borussia la neuvième équipe de Bundesliga à l’extérieur.

Quand Dortmund se déplace, c’est surtout la défense qui vacille. Hummels et sa troupe ont concédé 22 buts hors de leur base cette saison en Bundesliga, soit 12 de plus qu’à domicile. Et cette statistique se vérifie surtout face aux cadors du championnat allemand. La dernière fois que le BVB s’est rendu sur la pelouse d’une équipe du top 3, c’était en novembre dernier face au Bayern Munich. Et le Borussia s’était lourdement incliné (4-0).

Robert Lewandowski a encore marqué, dans le choc de la 11e journée de Bundesliga entre le Bayern Munich et DortmundGetty Images

Même constat en Ligue des champions

Il n’y a pas qu’en Bundesliga que Dortmund galère loin du Signal Iduna Park. Lors des phases de poules de Ligue des champions, les "Borussen" ont perdu deux de leurs trois déplacements, sur les pelouses de l’Inter (2-0) et du Barça (3-1). Et, comme en championnat, ce sont les largesses défensives qui ont été fatales au BVB. Il n’y a qu’à Prague (0-2) que Bürki a réussi à garder sa cage inviolée.

Si Dortmund est une équipe qui séduit dans le jeu, elle demeure trop friable à l’extérieur. Lors du 8e de finale aller de la C1, le BVB a été très peu inquiété par Neymar et sa troupe. Mais dès que les "Borussen" se déplacent et font face à un niveau de jeu élevé et de l’intensité, ils sont mis en difficulté. De quoi donner des idées au PSG ?

Il y a quelques semaines, Dortmund s’était déjà incliné sur la pelouse du Werder Brême (3-2) lors du 3e tour de la coupe d’Allemagne. Samedi, le BVB peut prendre sa revanche. A moins de trois semaines d’un match retour qui s’annonce bouillant au Parc des Princes, les hommes de Lucien Favre seraient bien inspirés de se rassurer hors de leurs bases.