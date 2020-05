BUNDESLIGA - Le RB Leipzig a fini par craquer. Réduits à dix peu après l'heure de jeu, les hommes de Julian Nagelsmann ont concédé le nul face au Hertha Berlin (2-2) ce mercredi, dans le cadre de la 28e journée. Ils restent ainsi troisièmes du classement et manquent l'occasion de repasser devant le Borussia Dortmund, battu par le Bayern Munich, mardi.

Occasion manquée pour Leipzig. Les hommes de Nagelsmann n’ont pas su profiter de la défaite de Dortmund hier lors du Klassiker pour leur reprendre la 2e place du championnat. Réduits à dix après l'expulsion de Halstenberg (63e), les Lipsiens, qui menaient encore au score à la 82e (2-1) après des buts de Klostermann et Schick contre une réalisation de Grujic, n’ont pu faire mieux qu’un match nul (2-2) à domicile face au Hertha Berlin, qui a égalisé grâce à Piatek sur penalty. Si Leipzig reste 3e du Bundesliga, la bonne série continue pour Bruno Labbadia, toujours invaincu après trois journées sur le banc du Hertha.

Bundesliga "Je suis heureux à Dortmund" : Favre dément un possible départ et tance Matthäus HIER À 18:14

Il ne faisait pas bon d’être dans le top 5 de Bundesliga lors de cette 28ème journée. Hormis le Bayern vainqueur à Dortmund (0-1), pas une seule équipe n’a réussi à décrocher les 3 points de la victoire. Mönchengladbach a concédé le nul (0-0) contre le Werder Brême, avant dernier du championnat, quand Leverkusen se faisait étriller à domicile (1-4) par Wolfsburg alors que le BVB donc, disait adieu à ses derniers espoirs du titre lors du Klassiker. Une défaite qui a laissé la porte ouverte à Leipzig pour récupérer la seconde place du classement mais la prestation des hommes de Nagelsmann était bien trop éloignée de celle qui leur avait permis d’écraser Mayence (0-5) lors de la dernière journée.

Dès la 10ème minute de jeu, la Vieille Dame a ouvert le score sur corner grâce à Grujic qui est venu devancer un Upamecano bien attentiste. Les joueurs de Leipzig ont dès lors repris le contrôle du match et provoqué coup franc sur coup franc (25 au total dont 16 en première période) mais sans réussir à inquiéter véritablement le portier berlinois. C’est finalement sur un corner de Nkunku, sa 13e passe décisive de la saison, que Klostermann a égalisé en plaçant une tête croisée au premier poteau (24e) alors que Darida avait raté la balle du break quelques minutes auparavant pour le Hertha (15e). A la 41ème minute, ce fut au tour d’Ibisevic de manquer l’occasion de redonner l’avantage à son équipe.

La boulette de Jarstein

Comme à leur habitude depuis la reprise, les hommes de Bruno Labbadia ont accéléré de rythme au retour des vestiaires provoquant l'expulsion de Halstenberg après un deuxième carton jaune (63e). Le Hertha n'est pourtant pas parvenu à exploiter sa supériorité numérique et a concédé un second but 5 minutes plus tard suite à une frappe de Schick à l’entrée de la surface que Jarstein, le gardien berlinois, a poussé dans son propre but en voulant capter le ballon (68e). Les joueurs de la Vieille Dame vont réussir malgré tout à égaliser grâce à Piatek sur un penalty obtenu par l’inévitable Cunha (82e).

Quatrième match nul sur les cinq dernières rencontres de Bundesliga pour Leipzig qui avance au ralenti quand la lune de miel continue côté Hertha, toujours invaincu depuis la reprise avec son nouvel entraîneur (2 victoires et 1 nul). Bruno Labbadia tentera de poursuivre cette dynamique face à Augsbourg lors de la prochaine journée tandis que les hommes de Nagelsmann iront défier Cologne sur son terrain.

Bundesliga Haaland s'est-il blessé en... se cognant contre l'arbitre ? 27/05/2020 À 12:34