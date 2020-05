BUNDESLIGA - Malgré la large victoire (4-0) sur Schalke 04, son ennemi juré, le derby de la Ruhr a laissé un goût amer au Borussia Dortmund. De Lucien Favre à Hans-Joachim Watzke en passant par Julian Brandt, les membres du BVB ont pu mesurer la différence d'ambiance avec le protocole sanitaire mis en place pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 pour cette reprise du championnat.

Ce derby fera date. Pas vraiment parce que Dortmund a humilié son voisin de Schalke 04 (4-0) pour la reprise tant attendue de la Bundesliga, plus de deux mois après son interruption due à la pandémie du coronavirus Covid-19. Mais bien pour son ambiance si particulièrement. Dans un stade à huis clos, une première dans l'histoire du club, tous les acteurs ont été marqués par ce silence assourdissant. "Il n'y a aucun bruit, tu tires au but, tu fais une super passe, tu marques, et rien ne se passe, c'est très, très bizarre, a constaté Lucien Favre, l'entraîneur du BVB. Notre public nous manque."

Distanciation sociale sur le banc de Dortmund lors du derby face à Schalke Crédits Getty Images

Son président, Hans-Joachim Watzke, n'a pas eu une impression différente. Mais le boss du BVB a pu mesurer un autre contraste, tout aussi saisissant. "Ca a quelque chose de surréaliste : dans les deux heures avant le match, tu reçois des SMS du monde entier, des gens qui te disent qu'ils vont voir le match à la télé, et ensuite tu traverses ta ville en voiture et il ne se passe absolument rien. Il faut s'habituer", a-t-il confié. De nouvelles habitudes, comme celle de ne pas célébrer une telle victoire avec ses joueurs dans le vestiaire "pour minimiser les risques".

"Pas aussi engagé que prévu"

Un contexte nouveau. Enfin presque. Car le Borussia Dortmund avait déjà connu l'atmosphère d'un match à huis clos lors de son élimination en 8e de finale retour de la Ligue des champions face au PSG, au Parc des Princes. "Nous avions un petit avantage, a ainsi souligné Julian Brandt, impliqué sur les quatre buts de son équipe. On connaissait cette impression de silence dans le stade. Evidemment, on aurait préféré des conditions normales, mais à la fin, le foot reste le foot et on essaie de prendre du plaisir."

Il vaut mieux le prendre comme ça. Car les joueurs sont probablement partis pour évoluer dans ce type d'ambiance pour un bon moment. Avec tout ce que cela implique. Sans supporters, les attitudes ne sont pas les mêmes. "C'était un match très différent de d'habitude, c'est difficile de juger si c'était un bon match. J'ai eu l'impression que ce n'était pas aussi engagé que ce qu'on avait prévu", a ainsi remarqué Favre. La préparation très précaire des équipes, qui n'ont eu qu'une semaine d'entraînement collectif pour préparer cette reprise, n'y est pas étrangère. Le rythme va revenir. Mais pour revoir les supporters, il faudra prendre son mal en patience.

