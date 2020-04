Les entraînements ont déjà repris la semaine passée en Allemagne. Sans pour autant connaître le moment où la Bundesliga reprendra. Car la Ligue allemande (DFL) a repoussé au 23 avril son assemblée générale virtuelle, qui doit décider d'une date et des conditions d'une éventuelle reprise des compétitions à huis clos. L'assemblée, programmée vendredi, est renvoyée au jeudi suivant. "L'objectif de ce report est de donner plus de temps aux clubs et à la DFL pour préparer les décisions à venir", indique mardi dans un communiqué la Ligue allemande, qui fédère les 36 clubs de Bundesliga et de deuxième division.

Pour l'instant, les deux championnats sont officiellement interrompus jusqu'au 30 avril, en raison des mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus. Pour se prononcer, les autorités du football allemand doivent de toute façon attendre les décisions du pouvoir politique. La chancelière Angela Merkel et les chefs des 16 Etats régionaux doivent décider mercredi de la suite des mesures de confinement lancées à la mi-mars et prévues en l'état jusqu'au 19 avril.

Objectif : jouer les 9 derniers matches pour récupérer les droits TV

"Un retour étape par étape à la normalité" a été prudemment évoqué par le ministre de la Santé Jens Spahn, mais la réunion de mercredi fixera les grandes lignes pour les semaines à venir. Quoi qu'il arrive, d'éventuels matches devront se jouer à huis-clos, la réouverture des stades et des salles de spectacle n'étant pas envisagée avant plusieurs mois. La position de la Ligue allemande n'a pas varié depuis plusieurs semaines: la Bundesliga devra reprendre dès que les autorités donneront leur feu vert, sans public si nécessaire. L'objectif étant de récupérer au moins les droits télés dus pour les 9 dernières journées, et éviter ainsi une catastrophe économique qui mettrait de nombreux clubs à genoux.

"Nous serons prêts", dit le président de la Ligue Christian Seifert, qui insiste toutefois sur l'absolue priorité des consignes sanitaires données par les pouvoirs public. "Nous ne devons pas donner l'impression que le football vit dans son propre monde et ignore la réalité", dit-il. La Ligue devra notamment travailler sur des protocoles qui permettront d'accueillir dans les stades tout le personnel nécessaire à la bonne tenue d'un match (opérateurs télé, secouristes, sécurité, équipes, officiels et journalistes) tout en respectant les consignes sanitaires.

Le 23 avril est également la date où l'UEFA devrait réunir son comité exécutif, alors qu'elle doit ébaucher un calendrier pour caler la fin des championnats nationaux et des compétitions européennes interrompues à cause de la pandémie de nouveau coronavirus.