BUNDESLIGA - Une leçon... et quelques sueurs froides. Largement supérieur à l'Eintracht Francfort, le Bayern Munich a traversé un petit trou d'air en début de deuxième période mais s'est finalement imposé confortablement (5-2) lors de la 27e journée de championnat. Les Bavarois conservent donc quatre points d'avance sur leur dauphin, le Borussia, avant le choc de mardi entre les deux équipes.

Avec ou sans spectateurs, le Bayern sait faire le show à domicile. Pour le premier match à huis clos de son histoire à l’Allianz Arena, le septuple champion d’Allemagne en titre a imposé sa loi face à une équipe de Francfort défaite pour la 5e fois d’affilée en championnat, mais surprenante.

Bundesliga Mauvaise nouvelle pour Dortmund avant le Klassiker : Hummels touché et incertain IL Y A 2 HEURES

Alors qu’on les pensait enterrés après un premier acte à sens unique, les Aigles ont relancé le suspense au cours d’une seconde période totalement folle, avant que les Bavarois ne profitent des erreurs défensives adverses pour l’emporter (5-2) et reprendre quatre points d’avance sur Dortmund en tête du championnat, à trois jours du Klassiker.

Les Munichois ont pris leur revanche. Défaits 5 buts à 1 sur la pelouse de Francfort début novembre (revers qui avait coûté son poste à Niko Kovac), les Bavarois ont rendu la monnaie de leur pièce aux joueurs d’Adolf Hütter, qui n’en finissent plus de perdre et restent proches de la zone rouge (5 points). Une victoire large et logique, lors de laquelle les coéquipiers de Benjamin Pavard et Kingsley Coman, les deux Français titulaires au coup d’envoi, ont tout de même réussi à se faire peur.

Lewandowski, encore lui

Car à 3-0 après 47 minutes de jeu, on pensait le match plié. La faute à une équipe bavaroise impériale, qui a passé les 45 premières minutes de la rencontre à asphyxier Francfort dans ses 30 derniers mètres. Les défenseurs francfortois ne savaient plus où donner de la tête, déboussolés par les permutations offensives incessantes de Thomas Müller et compagnie. C’est l’international allemand qui a permis de débloquer la situation, en délivrant sa 17e passe décisive de la saison pour Leon Goretzka, précis dans la surface (1-0, 17e).

Leon Goretzka et Robert Lewandowski lors du match opposant le Bayern Munich à l'Eintracht Francfort, le 23 mai 2020 Crédits Getty Images

Müller s’est ensuite mué en buteur, reprenant en deux temps un centre de Davies sur une nouvelle erreur de relance des visiteurs (2-0, 41e). Alors que le serial buteur polonais Robert Lewandowski a remis un coup de bambou sur la tête des Aigles au terme d’une action collective supersonique dès la reprise, on imaginait déjà le match plié (3-0, 46e). Mais d’un improbable doublé sur corner en trois minutes, le désormais meilleur buteur de l’Eintracht, Martin Hinteregger, a fait douter les locaux. D’abord d’une reprise à bout portant (3-1, 52e). Puis d’une belle tête croisée (3-2, 55e).

Le match s’est alors débridé, et Neuer, pas sollicité jusqu’alors, a dû s'employer pour sauver son équipe (68e, 85e). Il a également été sauvé par son poteau sur une frappe de Filip Kostic (83e). Entre-temps, le Bayern s’était tout de même donné de l’air, grâce à une boulette de Gedson Fernandes dans sa surface, exploitée par Alphonso Davies (4-2, 61e).

Puis par le 3e but du match de Hinteregger, contre son camp suite à un contrôle malheureux sur une déviation de Serge Gnabry à bout portant (5-2, 74e). S’il s’en sort logiquement, le Bayern verra ces quelques frayeurs comme autant de rappels à trois jours d’un match décisif, face à son plus proche poursuivant, Dortmund. Un duel avec deux attaques de feu, qui fait saliver d’avance.

Bundesliga Une belle ouverture de Pléa et une finition clinique de Thuram : les Français ont fait le show IL Y A 5 HEURES