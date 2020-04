BUNDESLIGA - Si les responsables des sports des seize Etats régionaux allemands ont approuvé l'idée d'une reprise du championnat en mai, ils ont été rejoints mercredi par le ministère du Travail, ce qui fait naître un grand espoir chez les clubs, dont certains sont menacés de faillite s'ils ne touchent pas la totalité des droits TV.

C'est une nouvelle étape franchie pour la reprise de la Bundesliga. Ce mercredi, le ministère du Travail allemand a soutenu le projet de la Ligue. "La sécurité des joueurs, des entraineurs et de l'encadrement peut largement être assuré si le concept est pleinement exécuté", a déclaré le secrétaire d'état au ministère du Travail Björn Böhning, mercredi au groupe de média RDN.

Le projet de la Ligue est judicieux, réduit les risques et est donc acceptable en termes de santé au travail et de sécurité

La Ligue allemande (DFL) a élaboré des plans détaillés pour une reprise le 9 mai de la Bundesliga, à l'arrêt depuis mi-mars en raison de la pandémie de coronavirus. Une reprise avec des matches à huis clos, des tests réguliers des joueurs et des mesures d'hygiène strictes dont la distanciation. Le plan de la DFL est "judicieux, réduit les risques et est donc acceptable en termes de santé au travail et de sécurité", a ajouté Böhning. Ce nouveau soutien intervient après l'approbation du projet de la DFL par les ministres des Sports des 16 Länder.

La décision finale doit venir du gouvernement. La chancelière Angela Merkel doit se réunir jeudi par visioconférence avec les responsables des états régionaux. Plusieurs clubs allemands sont menacés de faillite et ceux de l'élite souhaitent désespérément finir la saison au 30 juin afin de bénéficier des millions de la manne télévisuelle. Le patron du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a déclaré mardi à la chaine publique ZDF que les clubs allemands sont en passe de perdre "750 millions d'euros tout compris" si la saison n'est pas bouclé.

