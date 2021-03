Cette 26e journée a permis au top 4, les qualifiés potentiels pour la Ligue des champions, de conforter leurs positions. Derrière le Bayern (61 points), Leipzig (57 pts) a gagné 1-0 vendredi soir à Bielefeld. Samedi, le troisième Wolfsburg (51 pts) est allé gagner à Brême 2-1 pendant que l'Eintracht Francfort (47 pts) dominait l'Union Berlin 5-2. Le perdant de ce samedi est Dortmund, qui a concédé un nul 2-2 à Cologne malgré deux nouveaux buts du phénoménal Erling Haaland.

Un enjeu capital pour le BVB en fin de saison

Le Borussia, qui avait retrouvé la maîtrise de son football depuis quelques semaines, et avait stoppé la spirale infernale de décembre-janvier, reste cinquième mais désormais à quatre points de la quatrième place, la dernière qualificative pour la prochaine Ligue des champions. L'enjeu est immense pour le BVB, qui défiera Manchester City en quart de finale de Ligue des champions en avril. Fragilisé financièrement par la pandémie, le club a absolument besoin de se qualifier pour la lucrative compétition européenne, s'il veut avoir une chance de garder une saison de plus ses deux prodiges de 20 ans, Haaland et Jadon Sancho.

Par ailleurs, le malheureux Robert Andrich, de l'Union Berlin, a marqué un but contre son camp qui va entrer dans les "best of". Sans aucune pression, il a adressé une passe "cadrée" d'une vingtaine de mètres de l'angle de la surface à son gardien... qui n'était pas dans ses buts.

