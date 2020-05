Capitaine au PSG, calvaire et carrière en suspens : pourquoi l'entrée de Doucouré a ému Gladbach

BUNDESLIGA – Plus que le doublé de Marcus Thuram ou que la nouvelle masterclass d’Alassane Pléa, c'est l'entrée d'un autre Français, Mamadou Doucouré, qui a ému le Borussia Mönchengladbach. A 22 ans, l'ancien capitaine du PSG a démarré une carrière professionnelle qui a longtemps été menacée…

Qu'est-ce qui a bien pu traverser l'esprit de Mamadou Doucouré au moment de faire son entrée en jeu ? Personne ne peut se mettre à sa place et pour cause. Le parcours de l'ancien Parisien est bien peu banal. Et bien peu enviable aussi. Ce dimanche 31 mai, à 22 ans, il a fait ses débuts professionnels. Le contexte très particulier de l'évènement et les tribunes vides du Borussia Park n'ont pas empêché la standing ovation. Tout le monde s'est levé sur le banc de Gladbach' et à la fin du match, Marcus Thuram a recouvert le poteau de corner du maillot de son pote. Une scène à vous ficher des frissons pour la soirée.

Bundesliga Les Franzosen refont briller Gladbach IL Y A 11 HEURES

L'entraîneur de Gladbach Marco Rose a tenu à saluer le courage et les débuts de Doucouré: "Nous nous réjouissons vraiment pour lui, c'est incroyable qu'il ait pu enfin faire ses débuts sous notre maillot, il l'a mérité", a-t-il expliqué. "J'espère que cela va lui donner un élan et de la force pour les prochaines semaines, le plus important maintenant, c'est qu'il reste en bonne santé", a souligné le technicien allemand.

Il faut dire qu'on avait fini par croire que Mamadou Doucouré ne ferait jamais carrière. C'est d'abord son dos, à son arrivée à l’été 2016, qui l'a fait souffrir puis une grave blessure à la cuisse qui l'a éloigné des terrains durant deux ans. En octobre 2018, le défenseur central entrevoit la lumière. "Je suis juste content de ne plus avoir mal et je n'ai pas toujours les blessures en tête. J'apprécie chaque minute passée sur la pelouse avec mes coéquipiers !", déclare-t-il alors qu'il joue enfin avec la réserve.

Mamadou Doucouré (Mönchengladbach) Crédits Getty Images

Il revient… et rechute

Un mois plus tard, alors qu'il était à deux doigts de faire ses grands débuts en Bundesliga, plus de deux ans après son arrivée en Allemagne, il rechute, victime d'une lésion musculaire. Et les contretemps s'enchaîneront donc jusqu'à ce déconfinement et la reprise de la Bundesliga. Cette entrée en jeu, c'est à la fois la fin d'un calvaire de quatre ans et un immense soulagement. C'est aussi l'occasion de renouer le fil d'une carrière qui couvait de grands espoirs.

Parce que Mamadou Doucouré ne sort pas tout à fait de nulle part. Quand les clubs allemands en général, et le Borussia Mönchengladbach en particulier, s'intéressent à un jeune Français, c'est qu'il vaut généralement le coup d'œil. Les Allemands se trompent très rarement et même si le parcours de Doucouré depuis sa signature en 2016 ne lui a pas permis de démontrer ce qu'il valait, les promesses semées dans les équipes de jeune témoignent d'un immense gâchis.

Capitaine d'une génération dorée du PSG

A Paris, il est le capitaine d'une génération dorée. Flanqué de Jean-Kevin Augustin, Jonathan Ikoné, Christopher Nkunku, Fodé Ballo-Touré ou Odsonne Edouard, il atteindra la finale de la Youth League face à Chelsea en 2016, un an après avoir remporté l'Euro U17 avec les Bleuets.

Mamadou Doucouré alors capitaine du PSG U19 Crédits Getty Images

Doucouré était une valeur sûre de la génération 1998. Paris semblait prêt à dépenser un million d'euros de prime à la signature pour ne pas le voir s'envoler avant de signer professionnel. Le défenseur central a fait un autre choix. Les blessures ont freiné sa progression mais elles n'ont pas entravé la confiance du Borussia.

Il n'a jamais joué mais il est prolongé

En février dernier, alors qu'en quatre ans et demi, son bilan s'élevait à sept apparitions avec la réserve, Mönchengladbach l'a prolongé : "Nous comptons pleinement sur lui et croyons en son grand talent. Il peut et doit devenir un acteur important pour nous à l'avenir", s'enthousiasmait Max Eberl, le directeur sportif du club. Non décidément, l'entrée en jeu de Doucouré ce dimanche n'avait rien de banal. Comme son talent. Comme son parcours. Comme, espérons-le, la suite de sa carrière.

Bundesliga Coup d'arrêt pour Gladbach, battu et doublé par Leverkusen 23/05/2020 À 15:27