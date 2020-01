Mais où est passée la licence de coach de l'ancien joueur de l'AS Monaco ? Voici la question qui tourne en boucle actuellement en Allemagne. "Concernant Jürgen Klinsmann, il nous manque actuellement la preuve qu'il possède une licence valide", a indiqué la DFL dans un communiqué.

Mercredi, l'entraîneur de 55 ans a minimisé le problème. "J'ai déjà envoyé par e-mail à la DFB les informations dont elle a besoin. Ma licence doit être quelque part dans un tiroir de ma maison en Californie. Nous allons la retrouver", a assuré l'ex-attaquant star, champion du monde 1990, qui fut également l'entraîneur du Bayern Munich (2008-2009). Le club et Klinsmann lui-même risquent des amendes s'il ne parvient pas à prouver que sa licence, obtenue en 2000, est actuellement à jour.

Klinsmann a relancé le Herta Berlin

Le règlement de la Bundesliga oblige les coaches de première et deuxième division à suivre régulièrement des sessions de formation pour remettre à jour leurs licences. "Lorsque je suis arrivé à Berlin fin novembre, je n'ai pas pensé que j'aurais besoin de ma licence et des certificats adéquats", a-t-il plaidé. Depuis son arrivée à la tête du Hertha, l'équipe de la capitale a pris 10 points sur 12 possibles et doit recevoir samedi le Bayern Munich, actuel troisième à quatre points du leader Leipzig. Selon les informations de la presse allemande, Jürgen Klinsmann risque une suspension si le problème perdure.