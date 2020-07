BUNDESLIGA - Le jeune attaquant gallois de Schalke 04, Rabbi Matondo, a présenté mercredi ses excuses aux supporters de son club après s'être affiché la veille sur les réseaux sociaux avec le maillot du grand rival Dortmund dans un gymnase à Cardiff.

Rabbi Matondo a joué avec le feu et il s'est brûlé. Peut-être pas très au courant de la rivalité intense entre son club de Schalke 04 et le Borussia Dortmund, l'attaquant avait arboré les couleurs du second sur les réseaux sociaux. Un geste innocent peut-être pour l'intéressé mais qui a été pris pour une provocation par ses supporters. Il a donc fait son mea culpa mercredi. "Je voudrais m'excuser auprès de tous ceux qui ont été agacés ou se sont sentis insultés par mon comportement", a écrit le jeune homme de 19 ans dans une story sur son compte Instagram.

"Je veux être honnête : j'ai été naïf en portant le maillot pour une séance d'entraînement privée. C'était celui de mon pote Jadon Sancho. Je l'ai porté uniquement à cause de Jadon, cela n'avait rien à voir avec Dortmund", s'est-il justifié, estimant toutefois qu'"il n'y a aucune excuse pour ce comportement immature." Le buteur de 19 ans, aperçu avec les couleurs de l'éternel rival sur Instagram, dans une publication rapidement supprimée, a déclaré avoir enfilé ce maillot sans penser "aux conséquences et que cela pourrait heurter de nombreuses personnes". Or ce post avait provoqué un tollé chez les fans de Schalke, dont beaucoup l'ont appelé à quitter les Bleus et Blancs.

Rappelé à l'ordre par son directeur sportif

"Je peux promettre à chaque supporter que depuis le premier jour, je me suis identifié à 100% avec Schalke", s'est engagé le jeune Gallois. Et d'ajouter : "Je donnerai toujours tout ce que je pourrai à Schalke pour prouver combien j'aime le club." La veille, le directeur sportif de Schalke 04, Jochen Schneider, avait rappelé à l'ordre son joueur dans une déclaration à SID, la filiale de l'AFP, dénonçant "une action aussi inconsidérée", et l'invitant à "montrer une bonne réaction face à sa mauvaise conduite, sur le terrain et en dehors".

Schalke et Dortmund, les deux clubs de la Ruhr, sont distants de 30 kilomètres, mais leur rivalité n'a pas de frontière. Arrivé en Allemagne en provenance de Manchester City en janvier 2019, Matondo a inscrit deux buts en 20 matches de Bundesliga cette saison.

