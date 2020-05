L'Allemagne se rapproche encore d'un accord de reprise

BUNDESLIGA - Selon l'AFP, l'Allemagne compte autoriser la reprise du championnat stoppé mi-mars par la pandémie de Covid-19. Un projet d'accord entre la Chancelière Angela Merkel et les régions prévoit en effet une reprise que les médias allemands situent au 21 mai.

L'Allemagne compte autoriser la reprise de son championnat de football, interrompu en raison de la pandémie de coronavirus, en mai, selon un projet d'accord entre Angela Merkel et les régions obtenu par l'AFP. La reprise des matches en première et deuxième division, pour "limiter le dommage économique", est jugée "acceptable" à partir d'une date en mai qui devrait être précisée lors d'une conférence téléphonique ce jour, selon ce document, les médias allemands évoquant le 21 mai.

La décision de relancer la Bundesliga doit être confirmée ce mercredi lors d'une conférence vidéo entre la chancelière et les chefs des gouvernements régionaux, qui ont le dernier mot pour autoriser des événements sportifs sur leur territoire. "La reprise des compétitions doit être précédée d'une quarantaine de deux semaines, le cas échéant sous forme de camps d'entraînement", précise le projet d'accord.

L'Allemagne pourrait être le premier pays européen à reprendre son championnat mis à l'arrêt par la pandémie de Covid-19. La Bundesliga a été interrompue le 13 mars dernier alors que sept matches de la 25e journée sur huit avaient été joués. Dimanche, le ministre de l'Intérieur et des Sports, Horst Seehofer, s'était déjà dit favorable à une reprise du championnat dans un pays où le nombre de victimes du Covid-19 est bien inférieur à celui de la France (près de 7 000 décès recensés contre plus de 25 000 en France).

Cet accord interviendrait après l'annonce lundi par la Ligue allemande de football (DFL) de dix cas de coronavirus parmi les 1 724 personnes testées dans les 36 clubs de première et deuxième divisions. Mardi, le quotidien régional Rheinische Post rapportait, citant des sources proches du club, que deux cas concernent un joueur et un physiothérapeute de Mönchegladbach. "Est-ce que j'ai peur ? Non, pas du tout, affirmait lundi Jonathan Schmid, le milieu de terrain français de Fribourg à l'AFP. Si on nous l'autorise, c'est qu'il n'y a pas de risque."

