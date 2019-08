Une volée, un second poteau et Pavard qui exulte. Munich avait des airs de Kazan cette après-midi. Mais ce n'est pas la France qui a pris le meilleur sur l'Argentine mais bien le Bayern qui a dévoré Mayence (6-1) lors de la troisième journée de Bundesliga. Notamment grâce au premier but de son défenseur français (36e), une belle reprise de volée en extension donc.

Comme à Kazan, le Français s'est racheté d'un oubli qui a coûté l'ouverture du score aux Bavarois (Boëtius, 6e). Une sueur froide dissipée par Pavard et un coup franc sublime d'Alaba juste avant la pause (45e+1). Cette victoire, marquée également par une réalisation pleine de sang-froid de Kinglsey Coman (64e) et une passe décisive sublime de l'incontournable Pavard pour Perisic (54e), permet à Munich de prendre la 2e place du classement derrière un RB Leipzig à 100% de réussite (trois matches et autant de victoires).

Plus d'infros à suivre..