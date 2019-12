Mönchengladbach arrache le choc et sauve sa tête

Le Bayern Munich n’a sans doute pas encore dit son dernier mot. Mais il a peut-être pris un gros coup derrière la tête ce samedi après-midi. Mis sur de bons rails par Ivan Perisic, les Bavarois se sont finalement inclinés sur le terrain du Borussia Mönchengladbach (2-1), qui s’en est remis à un doublé de l’ancien Rennais Ramy Bensebaini pour renverser le "Rekordmeister". Les Bavarois sont boutés hors du Top 5, alors que les Poulains sont toujours leaders de Bundesliga.

Au pied du podium et presque dos au mur, le Bayern Munich savait pertinemment qu’une nouvelle contre-performance ce samedi aurait compliqué sa quête d’un huitième sacre de rang. Alors, les Munichois ont pris les choses en mains et, malgré la sortie de Corentin Tolisso sur blessure (20e), se sont procuré plusieurs occasions nettes. Mais ils ont manqué de précision ou buté sur un très bon Yann Sommer, décisif à deux reprises en première période (26e, 27e).

Bensebaini, héros inattendu

Le gardien suisse n’a en revanche pas eu la main assez ferme pour repousser la puissante frappe en pivot d’Ivan Perisic (49e, 0-1). Cette ouverture du score plutôt logique du champion en titre a eu le mérite de faire sortir Gladbach de sa réserve. Une réaction récompensée par Ramy Bensebaini, qui a égalisé sur corner en trompant Manuel Neuer de la tête (60e, 1-1). Les débats se sont équilibrés autant qu’ils se sont tendus (sept cartons jaunes au total). Et ils ont fini par basculer en faveur des locaux.



Fauché en pleine surface par Javi Martinez - qui a écopé d’un deuxième carton jaune sur ce coup -, Marcus Thuram a obtenu un penalty et offert une balle de match à son équipe. Ramy Bensebaini n’a pas flanché et, du gauche, a fait basculer le Borussia-Park dans l’ivresse (92e, 2-1). Vainqueurs de ce choc, les hommes de Marco Rose prolongent le rêve en tête du classement et comptent désormais sept points d’avance sur le Bayern (6e), qui va devoir sérieusement cravacher pour conserver sa couronne.