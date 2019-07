Marcus Thuram quitte l'Hexagone. L'En Avant Guingamp a officialisé la vente de son attaquant au Borussia Mönchengladbach contre une indemnité de transfert estimée à 10 millions d'euros selon les médias allemand et 12 millions selon l'Equipe. L'international Espoirs a paraphé un contrat de quatre ans avec le club de Bundesliga et portera le numéro 10 sous ses nouvelles couleurs.

Courtisé par de nombreux clubs, le nom de Marcus Thuram était associé à Gladbach depuis déjà plusieurs semaines. Le joueur formé à Sochaux va ainsi découvrir un nouveau championnat après deux années pleines à Guingamp. En Bretagne il aura disputé 72 rencontres avec l'En Avant inscrivant 17 buts, participant notamment à la bonne saison des Guingampais en 2017-2018, terminée à la 12 place de Ligue 1.

Thuram formera un duo d'attaque avec Plea

Après la descente de l'EA Guingamp la saison dernière, le sort de l'attaquant breton ne faisait plus de doute. Guingamp savait qu'il ne pourrait pas retenir son attaquant en Ligue 2 et Thuram entendait quitter la Bretagne pour continuer sa progression. Avec ce transfert le joueur de 21 ans aura l'occasion de passer un cap dans un club qui lutte régulièrement pour les places européennes de l'autre côté du Rhin. "Nous sommes très heureux d'avoir pu signer Marcus. C'est un attaquant rapide, robuste et dangereux devant le but qui s'intègre très bien dans notre équipe", a déclaré le directeur sportif du Borussia, Max Eberl.

Dans l'effectif du cinquième de Bundesliga la saison dernière Thuram retrouvera un autre ancien pensionnaire de Ligue 1 en la personne d'Alassane Plea. Ce dernier, vient de réaliser une saison de très haut niveau en inscrivant 15 buts toutes compétitions confondues avec le Borussia. Une source d'inspiration pour le nouveau joueur du Borussia Mönchengladbach. D'autre joueur de Ligue 1 pourrait également, avant la fin du mercato estival, débarquer en Rhénanie du Nord. Malang Sarr est l'une des pistes du club allemand pour renforcer sa défense tout comme le tout récent champion d'Afrique Ramy Bensebaini.