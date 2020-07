BUNDESLIGA - Nouveau coup dur en vue pour la formation lyonnaise ? Selon les informations de Sky Deutschland, le Bayern Munich aurait trouvé un accord avec le jeune latéral gauche de l’OL Melvin Bard. Reste désormais à trouver un accord avec le club du président Aulas pour concrétiser l’opération.

Melvin Bard sera-t-il le prochain à rejoindre la garnison française du Bayern ? Selon les informations de la bien renseignée Sky Deutschland, on s’y dirige petit à petit. Le média allemand a annoncé hier un accord de principe entre le jeune défenseur de 19 ans (une apparition en Ligue 1) et le club, trente fois champion d’Allemagne. Le Bayern Munich doit maintenant convaincre l’OL de lâcher son jeune joueur, sous contrat jusqu’au 30 juin 2022. Sky évoque une indemnité comprise entre 2 et 3 millions d’euros qui pourrait convenir aux décideurs lyonnais.

La réserve avant la première ?

Séduisant lors de son entrée en jeu face à Nice le week-end dernier (1-0), l’international U20 a séduit les recruteurs du FC Bayern. Si le poste d’arrière gauche apparaît (très) bien fourni en Bavière avec Alphonso Davies, Lucas Hernandez et David Alaba, brillant avant son replacement dans l’axe, le recrutement de Melvin Bard permettrait dans un premier temps de renforcer l’équipe réserve, récemment sacrée championne de troisième division.

Un rôle et un projet qui conviendraient au natif d’Ecully qui pourrait s’aguerrir dans un championnat qui a notamment vu éclore un certain Alphonso Davies au cours des derniers mois. Et le destin du Canadien a de quoi donner des idées à l’arrière gauche français dont le départ devrait faire beaucoup parler entre Rhône-et-Saône...

Melvin Bard bei seinem Ligue-1-Debüt für Olympique Lyon in Nîmes Crédit: Getty Images

