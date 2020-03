Un joueur du Hertha Berlin positif au coronavirus, pas d'entraînement pour le Bayern et Dortmund

Un nouveau cas de coronavirus a été déclaré dans le foot européen. Mardi, le Hertha Berlin a annoncé être entré en quarantaine après avoir découvert qu'un joueur était positif au Covid-19. Le club de la capitale allemande a choisi de ne pas dévoiler son nom. "Le joueur s'est plaint des symptômes habituels et nous l'avons immédiatement séparé du groupe. Un test a ensuite donné un résultat positif au virus", a expliqué le médecin du Hertha, le Dr Uli Schleicher, dans un communiqué.

"Tous les joueurs de l'effectif doivent rester chez eux les deux prochaines semaines, ce qui exclut un plan d'entraînement individuel en extérieur", a ajouté le médecin. Le staff et le personnel qui a été en contact avec l'équipe est également en quarantaine.

Pour leur part, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund ont décidé d'annuler mardi leurs entraînements. Le BVB, actuel deuxième de Bundesliga, a annoncé mardi l'interruption de l'entraînement pour une semaine au moins. Alors que l'Allemagne a demandé à ses citoyens de rester chez eux, et décrété la fermeture des commerces non essentiels en raison de l'épidémie de coronavirus, le Borussia Dortmund a donné quartier libre à ses joueurs jusqu'à lundi prochain au moins. L'entraîneur Lucien Favre et le staff ont fourni des instructions à chacun pour se maintenir en forme.

Pas d'entraînement à Cologne jusqu'au 27 mars

Le Bayern, de son côté, a indiqué que l'entraîneur Hansi Flick et le directeur sportif Hasan Salihamidzic "ont décidé qu'il n'y aurait pas d'entraînement collectif mardi". Comme à Dortmund, les joueurs ont reçu un programme d'entraînement à la maison, et une décision sur la suite devait être prise dans la journée de mardi. Parmi les autres clubs de Bundesliga, le FC Cologne, situé en plein coeur de la zone la plus contaminée dans l'ouest du pays, a pour sa part annoncé mardi l'interruption des entraînements d'équipe jusqu'au 27 mars.

L'équipe de Paderborn avait, elle, été placée partiellement en quarantaine samedi, à la suite de la découverte d'un cas d'infection parmi les joueurs, Luca Kilian, international espoirs de 20 ans, le tout premier en Bundesliga.