BUNDESLIGA - Hoffenheim a annoncé lundi le recrutement de Sebastian Hoeness comme nouvel entraîneur du TSG. Le technicien n'est autre que le neveu d'Uli Hoeness président d'honneur du Bayern Munich. Il était jusqu'alors en charge de l'équipe réserve du club bavarois, avec qui il a remporté le titre en 3e division cette saison.

Sebastian Hoeness, jusqu'ici entraîneur de l'équipe réserve du Bayern Munich, va prendre les rênes du TSG Hoffenheim avec lequel il a signé jusqu'en juin 2023, a annoncé lundi le club allemand. Fils de l'ancien manager du Hertha Berlin, Dieter, et neveu du président d'honneur du Bayern, Uli Hoeness, Sebastian, 38 ans, a réussi à remporter à la surprise générale le titre de 3e division cette saison avec l'équipe réserve bavaroise.

"Sebastian a prouvé de façon impressionnante qu'il pouvait former de jeunes joueurs dans un collectif puissant et les développer individuellement. Il a choisi une approche offensive qui était non seulement attrayante mais aussi extraordinairement réussie", a expliqué dans un communiqué le directeur sportif d'Hoffenheim, Alexander Rosen.

Hoeness succède au Néerlandais Alfred Schreuder, licencié en juin après une série de contre-performances. Sous la houlette d'une équipe d'entraîneurs intérimaires composée de six personnes, le club du milliardaire Dietmar Hopp a décroché in extremis une place en Europa League en terminant sixième de Bundesliga.

"Travailler au TSG Hoffenheim est un grand défi que j'attends avec impatience. La philosophie de base du club est identique à mon idée du football : offensif, courageux, flexible et toujours actif", a déclaré le Hoeness qui s'adjoindra les services de son actuel assistant, David Krecidlo (36 ans).

Il découvrira son groupe le 2 août lors de la reprise.

