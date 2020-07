BUNDESLIGA - Tanguy Kouassi a signé en faveur du Bayern Munich. Le défenseur de 18 ans avait récemment refusé de signer un contrat professionnel avec son club formateur, le PSG. Il s'est engagé pour quatre ans, jusqu’au 30 juin 2024.

Ce n’était plus qu’une question d’heures, c’est désormais officiel : Tanguy Kouassi est un joueur du Bayern Munich. Quelques jours après avoir refusé la proposition du Paris Saint-Germain, l’ancien titi a paraphé son premier contrat professionnel avec le Bayern Munich. Le défenseur de 18 ans est désormais lié jusqu’au 30 juin 2024 avec le champion d’Allemagne.

Convoité ces derniers mois par de nombreuses écuries européennes comme le RB Leipzig, le Stade Rennais ou encore l’AC Milan, Tanguy Kouassi a donc choisi le Bayern pour poursuivre sa progression et ce, malgré le gros travail du Paris Saint-Germain pour le prolonger. Avec treize matches disputés cette saison, le natif de Paris a déjà démontré toute l’étendue de ses capacités et de son potentiel avant même d’avoir fêté sa majorité. Et c’est le Bayern qui a finalement raflé la mise, pour le plus grand bonheur de ses décideurs.

"Nous sommes très heureux d'avoir réussi à faire signer Tanguy Kouassi pour le Bayern. À nos yeux, il est l'un des plus grands talents d'Europe. Sa position préférentielle se situe dans l’axe de la défense, mais il peut jouer à plusieurs postes. Nous sommes sûrs qu'il aura une belle carrière avec nous et c'est un renfort de premier choix pour le club"’, a déclaré Hasan Salihamidizic, le directeur sportif du club. Kouassi rejoint donc la colonie française du Bayern, déjà composée de Corentin Tolisso, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez et Mickaël Cuisance. Un contingent qui devrait l’aider à bien s’intégrer dans son nouveau club où la concurrence sera féroce à son poste.

