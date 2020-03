L'heure est à la solidarité dans le football allemand. Alors que plusieurs clubs sont en proie à des difficultés financières avec l'arrêt de la Bundesliga, les plus gros ont décidé de se mobiliser pour les soutenir. Ainsi, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen et le RB Leipzig ont annoncé faire un don de 20 millions d'euros.

" L'objectif de l'initiative est d'offrir un soutien financier "

"Dans un esprit de solidarité, les quatre derniers participants allemands à la Ligue des champions se sont engagés à hauteur de 20 millions d'euros (...) L'objectif de l'initiative est d'offrir un soutien financier aux clubs de Bundesliga et de Bundesliga 2 qui sont en difficulté en raison de la crise coronavirus", peut-on lire dans le communiqué publié par le Borussia Dortmund. "En cette période difficile, il est important que les plus forts épaulent les plus faibles", a déclaré le patron du Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge.

Comment vont se répartir les 20 millions ?

Son homologue de Dortmund Hans-Joachim Watzke, critiqué il y a quelques jours pour des propos manquant de solidarité envers les clubs "mal gérés", s'est expliqué: "Nous avons toujours dit que nous nous montrerions solidaires si des clubs se retrouvaient, sans en être responsables, dans une situation qu'ils ne peuvent plus maîtriser seuls, en raison de la situation exceptionnelle".

L'homme fort de Leipzig Oliver Mintzlaff a pour sa part souligné que les clubs sont dépendants les uns des autres pour pouvoir disputer un championnat intéressant : "La Bundesliga est une formidable compétition constituée de 36 clubs (1er et 2e divisions confondues ndlr), qui doivent tous tirer dans le même sens".

Alors, comment vont se diviser ces 20 millions d'euros ? Le communiqué précise que ces quatre clubs "renonceront initialement à leur part des revenus des droits TV" provenant de la Ligue allemande. Au total, on parle de 12.5 millions d'euros. Cette somme sera complétée par les fonds propres des quatre mastodontes germaniques. "Les critères de répartition des 20 millions d'euros seront arrêtés par le comité exécutif de la Ligue", précisent-ils.