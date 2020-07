HORS-JEU - Actuellement en vacances, Erling Haaland n'a pas bu que de l'eau le week-end dernier en Norvège...

Terreur des surfaces, mais pas seulement. Actuellement en vacances, Erling Haaland a regagné la Norvège. Repos et entretien physique au menu pour l’attaquant du Borussia Dortmund ? Pas tout à fait. Une vidéo circulant sur Snapchat et le reste des réseaux sociaux depuis dimanche fait le buzz et pour cause, on y voit le buteur de 19 ans se faire sortir ou recaler, allez savoir, d’une boîte de nuit par un membre de la sécurité.

La scène n’a visiblement pas échappé au père du joueur, Alf-Inge Haaland, qui l’a commentée sur Twitter. Hache en main, il a invité son fils à retourner travailler. "La vie nocturne d’une grande ville n’est pas faite pour toi", a fait savoir celui qui avait subi un tacle affreux de la part de Roy Keane lors d’un derby de Manchester en avril 2001.

Erling Haaland boit de l'eau à l'entraînement, le 24 juin 2020 à Dortmund. Crédit: Getty Images

