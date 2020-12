" Le tribunal de sport de la Fédération allemande de football (DFB) a jugé Marcus Thuram dans une procédure de jugement unique, après que la commission de contrôle de la DFB a porté des accusations contre le joueur après une précédente infraction contre lui, avec une interdiction de six matches de compétition avec Mönchengladbach et 40 000 euros d'amende ." " Le sixième match sera en sursis jusqu'au 21 décembre 2021 " précise l'instance du football allemand.

Gladbach avait déjà lourdement sanctionné son joueur en le privant d'un mois de salaire, qui sera versé à une association. Thuram s'était excusé après son geste sur les réseaux sociaux et auprès de sa formation. " Ce qui s'est passé ne correspond pas à mon tempérament et n'aurait jamais dû se produire. J'ai mal réagi à l'égard d'un adversaire ", avait-t-il expliqué, en affirmant à nouveau qu'il s'agissait d'un " accident ". " Marcus a commis une grosse erreur pour laquelle il est puni, mais il reste la personne que nous connaissons et nous ne le laisserons pas tomber " avait réagi le directeur sportif du Borussia Max Eberl.

Le coup est rude pour Thuram, auteur jusque-là d'un magnifique début de saison qui lui avait ouvert les portes de l'équipe de France. Le joueur de 23 ans a cumulé 4 buts et 8 passes décisives en 20 matches et s'était notamment signalé en inscrivant un doublé contre le Real Madrid en Ligue des champions. L'ancien Guingampais pourra retrouver les pelouses de Bundesliga que le 30 janvier, contre l'Union Berlin. Au grand dam de Mönchengladbach, seulement 8e du championnat, et qui va devoir affronter le Bayern Munich (8 janvier) et le Borussia Dortmund (22 janvier) sans son ailier.