L'international français Marcus Thuram a de nouveau marqué samedi avec Mönchengladbach, lors de la victoire 4-1 contre Schalke, un club historique dont le cauchemar semble ne pas devoir finir. Mönchengladbach, premier de son groupe en Ligue des champions devant notamment le Real Madrid et l'Inter Milan, se maintient en 7e position de la Bundesliga après neuf journées.

Les "Poulains" pointent à sept longueurs du leader Munich, et à trois de la quatrième place, qualificative pour la prochaine Ligue des champions. Thuram, qui compte trois sélections en équipe de France depuis cet automne, a marqué quatre fois avec Mönchengladbach cette saison: deux fois en Bundesliga, et un doublé en Ligue des champions contre le Real Madrid (2-2).

Schalke en revanche est dernier avec trois points, et surtout une série en cours de 25 rencontres de championnat consécutives sans victoire. Et au vu des prestations de l'équipe, les médias allemands s'attendent à ce que le club, miné de surcroit par des problèmes internes, menace le record absolu du Tasmania Berlin, resté 31 matches sans gagner en 1965-66.

Cette semaine, les dirigeants ont annoncé le départ fin décembre de l'attaquant Vedad Ibisevic, qui s'est battu avec l'entraîneur adjoint Naldo à l'entraînement. Ils ont également suspendu les milieux de terrain Amine Harit, ancien Nantais et international marocain, et Nabil Bentaleb, international algérien, accusés de ne pas afficher un état d'esprit correct en cette période de crise.

Ils sont écartés du groupe et s'entraînent séparément jusqu'à nouvel ordre. Mais ces mesures n'ont pas inversé la tendance. Schalke s'est effondré samedi, abattu par des buts de Florian Neuhaus (1-0, 15e), Oscar Wendt (2-1, 36e), Marcus Thuram (3-1, 52e, reprise dans les six mètres d'un ballon relâché par le gardien) et Hannes Wolf (80e).