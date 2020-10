Interrogé pour savoir si ce transfert pourrait relancer ses ambitions de jouer un jour pour l'équipe de France, Sarr s'est montré franc mais réaliste. " Bien sûr j'y pense, le Bayern est un club très exposé, c'est plus valorisant pour moi. Mais c'est à moi d'être bon avant de penser à la sélection. Je ne me mets aucune pression pour ça, je suis entièrement concentré sur ce que je dois faire ici" , a-t-il dit.

Le natif de Lyon, ancien meneur de jeu reconverti arrière droit, en a profité pour remercier Rudi Garcia, son ancien coach à l'OM. C'est en partie grâce à lui si je suis au Bayern aujourd'hui, assure-t-il. C'est lui qui m'a repositionné, et j'avoue qu'au début ça ne m'emballait pas. Mais il a réussi à me convaincre qu'avec mes qualités je pouvais avoir une belle carrière à ce poste. C'est un poste plus adapté à mes qualités, j'aime partir de loin, contre-attaquer".