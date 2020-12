Leroy Sané et le Bayern Munich ont mal débuté leur relation. Dimanche, l'international allemand a été publiquement recadré par Karl-Heinz Rummenigge, le patron du FCB. " Nous avons mis dans la balance tout ce que pouvions " pour le faire venir de Manchester City l'été dernier pour un montant estimé à environ 50 millions d'euros, " maintenant il doit le justifier ", a asséné Rummenigge sur la chaîne de télévision allemande Sport 1.

Entré en cours de jeu à la place du Français Kingsley Coman, blessé, Sané a été remplacé un peu plus de 30 minutes plus tard. Une mesure interprétée par plusieurs médias allemands comme "la sanction suprême" et un avertissement sans frais adressé par l'entraîneur Hansi Flick à son joueur.