Un premier succès et Leipzig, troisième de Bundesliga lors des deux dernières saisons, se retrouve en quatrième position à la différence de buts, à égalité avec six autres clubs vainqueurs ce week-end. La première place est évidemment occupée par le Bayern Munich, qui a anéanti Schalke vendredi soir (8-0) en match d'ouverture de la nouvelle saison. Mais le RB a de son côté démarré à 100 à l'heure, et menait déjà 2-0 après 21 minutes de jeu, grâce à un penalty d'Emil Forsberg (17e) et à une jolie tête lobée de Yussuf Poulsen (21e). Les mêmes Poulsen (29e) puis Forsberg (31e) ont eu les occasions pour tuer définitivement le match, mais c'est finalement sur le score de 2-0 que les deux équipes sont rentrées aux vestiaires.

Objectif podium pour Leipzig

Les "Taureaux rouges" semblaient parfaitement contrôler le match, lorsqu'ils ont été pris par surprise au retour des vestiaires sur un contre. Le Français Jean-Philippe Mateta a cru relancer le match en trompant le gardien Peter Gulacsi (2-1, 48e). Mais le RB a répondu trois minutes plus tard par le Malien Amadou Haidara, à la reprise d'une passe en déséquilibre entre deux défenseurs de Forsberg (3-1, 51e). Le départ de Werner, plus grande star du club, n'a pas été compensé par un recrutement équivalent, et les dirigeants de Leipzig n'ont pas l'intention de se laisser tourner la tête par leur demi-finale de Ligue des champions.

"Nous ne pouvons pas nous permettre d'acheter dans le rayon le plus cher des jeunes talents internationaux", a reconnu l'entraîneur Julian Nagelsmann, qui affiche une ambition sportive raisonnable pour cette saison: "Après les départs de Werner et de (Patrik) Schick, notre but sera de conserver notre niveau, de finir troisièmes de nouveau et de faire encore un bon parcours en Ligue des champions", s'est-il fixé comme objectif. Après le coup d'éclat du Bayern vendredi, le Borussia Dortmund s'est imposé 3-0 samedi dans le premier gros choc de cette Bundesliga 2020-2021 contre Mönchengladbach. La première journée se termine ce dimanche avec la réception de Leverkusen par Wolfsburg (18h).

