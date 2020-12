Bundesliga

Le club est dernier du classement et reste sur 29 matches sans victoire. Gross, connu pour avoir sauvé Tottenham de la relégation lors de la saison 1997-98, sera sur le banc pour la première fois contre le Hertha Berlin le 2 janvier. En près de trente ans de carrière, le Suisse a notamment entraîné Stuttgart et en Suisse les Grasshopers de Zurich et Bâle avec lesquels il a été plusieurs fois champion. Il exerçait ces dernières années en Egypte à la tête de Zamalek et en Arabie Saoudite à Al-Ahli. Il ne s'est plus occupé d'un club en Europe depuis huit ans.