Bundesliga

Le dauphin du Bayern Munich, en route pour un énième titre de champion d'Allemagne, c'est plus que jamais le RB Leipzig. Sur leur pelouse, les hommes de Julian Nagelsmann se sont imposés d'un souffle face au Bayer Leverkusen, rival pour une place sur le podium et en Ligue des Champions, grâce au seul but de Christopher Nkunku inscrit en seconde période (1-0). Ce succès est très, très important pour Leipzig, car il repousse son adversaire du jour à six points en haut du classement.