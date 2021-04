Zsolt Petry, entraîneur des gardiens du Hertha Berlin, a été débarqué de son poste pour des propos jugés homophobes et xénophobes dans une interview à un quotidien de son pays d'origine. Le Hertha Berlin, un des deux clubs de football de la capitale évoluant en Bundesliga, a "signé la Charte de la diversité et, en tant que club, promeut activement des valeurs telles que la diversité et la tolérance, des valeurs importantes pour nous", explique la direction dans un communiqué.

Petry a présenté ses excuses

"Cela ne se reflète pas dans les déclarations faites publiquement par notre employé, Zsolt Petry", déplore la direction du club, actuellement 14e au classement de la Bundesliga, qui a décidé de limoger "avec effet immédiat" l'entraîneur hongrois. Petry, 54 ans, s'en est notamment pris lundi dans le quotidien pro-gouvernemental Magyar Nemzet à son compatriote Peter Gulacsi, gardien de but du RB Leipzig, qui a pris position en faveur du mariage homosexuel. L'ancien entraîneur des gardiens de l'équipe première (2015-2019), chargé d'entraîner les portiers des moins de 17 ans, affirme ainsi ne pas comprendre que Gulacsi "défende les homosexuels, les travestis et les personnes ayant une autre identité de genre".

L'entraîneur hongrois fustige également l'accueil de migrants en Europe. "Je ne comprends pas du tout comment l'Europe a pu sombrer aussi bas moralement que maintenant. (...) L'Europe est un continent chrétien, je n'apprécie pas d'assister au déclin moral du continent", s'emporte-t-il dans cette interview, qui a suscité de nombreuses réactions indignées sur les réseaux sociaux. "Les libéraux taillent en pièces les contre-opinions: si vous n'aimez pas l'immigration parce qu'un nombre effroyable de criminels ont envahi l'Europe, alors ils vous accusent immédiatement d'être un raciste", ajoute Petry. Face aux critiques, Petry a publié une mise au point dans laquelle il assurait n'être "ni homophobe ni xénophobe" et présentait ses "excuses". Mais le club berlinois a décidé de se passer de ses services.

