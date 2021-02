Maximilian Arnold, le métronome du milieu de terrain de Wolfsburg, a ensuite marqué un but superbe d'un tir puissant d'une vingtaine de mètres parfaitement placé en hauteur (3-0, 54e). Wolfsburg, seule équipe avec le Bayern et Francfort à n'avoir subi que deux défaites cette saison, est invaincu depuis huit rencontres (cinq victoires, trois nuls) et lutte au coude à coude avec l'Eintracht Francfort pour la troisième place.