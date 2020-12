Sauf retournement de situation, David Alaba ne portera plus le maillot du Bayern Munich la saison prochaine. Karl-Heinz Rummenigge, le président du conseil d'administration du club bavarois, a assuré que le dossier était quasiment scellé, alors que l'Autrichien sera en fin de contrat le 30 juin prochain. " Le Bayern a tout fait pour parvenir à un accord , a indiqué le patron du champion d'Allemagne sur Sport1 . Il est libre de négocier avec qui il veut à partir du 1er janvier ."

"Ce que je veux préciser, c'est que notre offre reflétait ce que nous ressentons pour lui. Mais il ne l'a pas acceptée, a renchéri Karl-Heinz Rummenigge. Nous avons eu de nombreuses discussions, mais nous voulions une réponse de sa part avant la fin du mois d'octobre. Ça n'a pas été le cas et je ne sais pas si nous reprendrons les négociations." Sous le maillot bavarois, David Alaba a remporté neuf fois le titre de champion d'Allemagne, deux Ligues des champions, six coupes d'Allemagne et deux Supercoupes d'Europe.