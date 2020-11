Auteur d'un dégagement complètement raté en Bundesliga qui a fini dans ses propres filets samedi, le gardien du Bayer Leverkusen Lukas Hradecky s'attend maintenant à voir les images de son but contre-son-camp sur YouTube, en versions originale ou modifiées. "Ce n'est pas grave si les gens rigolent un peu. Ils vont pouvoir mettre cela sur YouTube et faire des mèmes", a déclaré Hradecky à la chaîne Sky, à l'issue de la rencontre remportée, pour son plus grand soulagement, 2-1 par le Bayer contre Bielefeld.