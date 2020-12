Les quelques années passées au Znicz Pruszków ont, indubitablement, été parmi les plus importantes dans la carrière de Robert Lewandowski. C’est dans ce club de la banlieue de Varsovie que le Polonais a posé les jalons de son immense carrière. Au Znicz, l’attaquant s’est encore développé grâce à de nouveaux entraîneurs, qui ont su polir le joyau. Jacek Grembocki était le dernier entraîneur à avoir dirigé Lewy au sein du club varsovien. L’ancien international a d'ailleurs rapidement cerné le potentiel de l’avant-centre. Mais loin de se douter des sommets qu’il allait atteindre.

International polonais à 7 reprises entre 1987 et 1994, Jacek Grembocki est une ancienne gloire du Lechia Gdański (Coupe de Pologne et Super Coupe de Pologne) et du Górnik Zabrze (Championnat de Pologne à deux reprises et Super Coupe de Pologne). En tant que formateur, il a dirigé, entre autres, le Znicz Pruszkow et le Polonia Varsovie. L'équipe de la capitale était également celle de Waldemar Fornalik, devenu plus tard sélectionneur de l'équipe nationale polonaise, entre 2012 et 2013. Mateusz Kalina, journaliste pour Eurosport Pologne, est allé à sa rencontre.

Bundesliga Le Bayern Munich annonce un bénéfice en 2019-2020 malgré la pandémie IL Y A 4 HEURES

Robert Lewandowski (FC Bayern) Crédit: Getty Images

Dans la seconde moitié de la saison 2007/08, vous avez dirigé Lewandowski à Znicz Pruszków. Cela fait un moment maintenant. S’il n’y avait qu’un seul mot pour décrire ce "Lewy", lequel serait-il ?

Calme.

Et maintenant, parlons de ses progrès…

Je suis un entraîneur qui exige beaucoup de ses joueurs. Ce n'était pas différent avec Robert. Je lui ai indiqué à maintes reprises lors des briefings, ce qu'il devait améliorer, sur quel élément il devait se concentrer. Le calme avec lequel il a accepté tous mes conseils m'a vraiment fait du bien. Il m'a honnêtement impressionné avec ça.

Donc, son mental était déjà assez impressionnant. Comment étaient ses compétences purement footballistiques à l’époque ?

Il avait aussi (déjà) un grand potentiel pour marquer des buts. Cependant, il a eu des périodes de flottement. Il y a eu des moments où j'ai appelé mon assistant Artur Kalinowski pour préparer le numéro de Robert pour un changement. Arthur m'a souvent inhibé et Lewy a parfaitement vu l'agitation sur notre banc. Il pigeait ce qui se passait et il se ressaisissait, ce qui après donnait généralement des occasions et des buts. Je voudrais également ajouter que Robert est une combinaison rare mêlant endurance et vitesse pure.

Robert Lewandowski sous le maillot de Pruszkow Crédit: Imago

Je dois aussi parler de ses points faibles… Est-ce qu’il y avait quelque chose que vous n'aimiez pas chez Robert à cette époque ?

Je n’ai pas forcément quelque chose qui me vient directement à l’esprit, mais je dirais qu’il était très prudent. Sylwiusz Mucha-Orliński, qui a été la personne la plus importante du club de Pruszków pendant des années, l'a traité comme un fils. C'est Lewandowski qui se manifestait en premier pour les primes. Je n'aimais pas vraiment cette attitude parce qu'il y avait des joueurs plus âgés, certainement plus expérimentés dans l'équipe. La hiérarchie était ébranlée et je devais parfois réagir.

Nous savons où se trouve Lewandowski maintenant. Quand avez-vous remarqué que votre équipe avait un joueur avec un tel potentiel?

Pendant un match aux allures de combat, en hiver contre le ŁKS Łódź à Pruszków (ndlr, le 30 janvier 2008, victoire 2-0 du Znicz). C’était deux mois après mon arrivée au club. Robert est sorti du banc, a littéralement “bouffé” Ivan Udarević, qui était réputé pour être un défenseur dur sur l’homme, et a marqué.

Si à cette époque, je pensais avoir des joueurs avec le potentiel pour jouer au Bayern Munich, je me serais moi-même pris pour un fou…

Un talent qui coche toutes les cases pour jouer au Bayern en somme ?

Arrêtons de dire des bêtises... Je vais vous raconter une sacrée histoire. Il y a quelque temps, on m'a demandé de faire une interview pour un livre sur Lewandowski. Nous avons parlé pendant plus d'une heure et demie. Aucune de mes déclarations n'a été utilisée. Pourquoi ? Mes opinions ne correspondaient pas au récit car tout le monde dans le livre a dit avoir immédiatement reconnu le talent de Lewy. Quand j’ai repris l'équipe de Znicz, on était alors en deuxième division. Si à cette époque, je pensais avoir des joueurs avec le potentiel pour jouer au Bayern Munich, je me serais moi-même pris pour un fou…

Robert Lewandowski - Eurosport Star of the Year Crédit: Eurosport

A vos yeux, quel genre de joueur était Lewandowski à la fin de la saison 2007-2008 ? Vous le connaissiez déjà un peu mieux…

Robert s'est développé étape par étape. Ce n'était pas une explosion soudaine. J'ai vu en lui le futur étendard du football polonais. C'était facile pour moi de le juger car j'ai moi-même porté le maillot de la sélections (7 apparitions sous le maillot polonais) donc je savais comment arriver à ce niveau. Cependant, il faut se rappeler que notre équipe n'avait pas autant de joueurs de classe jusqu’à son arrivée. Le niveau qu’il a aujourd’hui a clairement dépassé mes attentes.

Son départ du Legia Varsovie est devenu une légende…

Je peux le comprendre. J'en ai parlé avec des gens qui travaillaient avec Robert à l'époque au Legia. La question est simple : à ce moment-là, à ce stade de sa carrière, il y avait des joueurs aussi forts voire “meilleurs” dans les équipes du club. Il y avait Adrian Paluchowski, Dariusz Zjawiński et Dawid Janczyk, qui étaient du même âge et qui s’entraînaient avec l’équipe première. Au moment des élections pour la présidence, ils ont dû se séparer de quelqu'un… Et c’était Robert. Il ne faut pas oublier qu’il souffrait alors d'une blessure.

Plus tard, le Legia a appelé Lewy pour un retour…

En février 2008, j'ai rencontré l'entraîneur du Legia, Jan Urban, un bon ami de l'époque avec qui j’avais joué au Górnik Zabrze et Mirosław Trzeciak, qui était alors responsable de la cellule de recrutement là-bas. Urban le voulait absolument et j'ai suggéré à Robert de rejoindre le Legia après la saison. Trzeciak, lui, était contre. Il a souligné que Lewy ne savait pas comment jouer dos au but, ce qui était vrai à l'époque.

Il y a eu un vote et l’arrivée de Lewy à Poznań s’est jouée à 3 voix contre 2.

Combien de clubs voulaient acheter Lewandowski lorsqu’il était au Znicz?

Je pense que je ne me trompe pas en disant qu'en mai 2008, tout le championnat polonais voulait Robert. Le Legia et le Górnik Zabrze sont les clubs qui ont le plus pressé. Cracovie a montré beaucoup d'intérêt et finalement le Lech Poznań a rejoint la bataille. Un grand fan du talent de Robert était Andrzej Czyżniewski, qui travaillait pour le club de Poznan. L'entraîneur du Lech, Franciszek Smuda (qui est devenu, par la suite, entraîneur de l'équipe nationale polonaise entre 2009 et 2012) n’en voulait pas. D'après ce qu'il m'a dit, il y a eu un vote et l’arrivée de Lewy à Poznań s’est jouée à 3 voix contre 2. On connaît la suite.

Un des nombreux bons choix de Lewandowski....

Exactement. Il avait tout parfaitement organisé dans sa tête. Chaque étape. De plus, il était extrêmement travailleur. Il a également eu beaucoup de chance. Il a évité les graves blessures. A mon sens, l'un des plus grands piliers de la carrière de Lewandowski est Mucha-Orliński. Il lui a donné une chance, il s'est occupé de lui à Pruszków. Au cours de son parcours, Lewy a également rencontré bon nombre d’entraîneurs qui ont su le mettre dans les meilleures dispositions pour se développer. Je voudrais le souligner car il est rarement mentionné. Rien qu’à à Znicz, il y avait Andrzej Blacha, Leszek Ojrzyński, Artur Kalinowski, Marek Milankiewicz, qui ont travaillé individuellement avec lui.

Et vous même…

Peut-être. J'espère que j'ai pu contribuer, ne serait-ce qu’un peu, à son développement footballistique. C'est un grand honneur pour moi d’avoir pu travailler avec un joueur qui fait actuellement partie des meilleurs joueurs du monde.

Traduction par Fabien ESVAN

Bundesliga Largué en championnat, Schalke 04 vire Baum et rappelle Stevens IL Y A 5 HEURES