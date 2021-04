Le Bayern sera toujours privé de Robert Lewandowski et de Leon Goretzka samedi pour son déplacement à Wolfsburg (15h30), un match crucial dans la course vers un neuvième titre de champion consécutif. Avec cinq points d'avance sur Leipzig à six journées de la fin, le "Rekordmeister" va devoir digérer très vite son élimination par le PSG en Ligue des champions pour se remettre en mode Bundesliga, avec une semaine à trois matches devant lui.

Le Polonais ne sera pas de retour, au mieux, avant le match de la 30e journée mardi soir à domicile contre Leverkusen, a indiqué Hansi Flick. "Mais il faut encore attendre de voir comment ça évolue", a-t-il dit. Blessé à un genou, Robert Lewandowski n'a pas pu participer aux deux matches de quart de finale de Ligue des champions. Par ailleurs, Leon Goretzka souffre toujours d'un problème musculaire et "n'est pas encore prêt", selon Flick.

Niklas Süle, Marc Roca, Corentin Tolisso et Douglas Costa, tous blessés, sont toujours indisponibles, de même que Serge Gnabry, qui a été testé positif au Covid-19. En conférence de presse vendredi, Hansi Flick a de nouveau refusé de parler de son avenir, alors qu'il n'a toujours pas confirmé qu'il resterait au Bayern la saison prochaine. "J'ai entendu dire qu'on pourrait avoir une cinquième étoile sur le maillot si on était de nouveau champion, a-t-il éludé. Ce serait une très belle chose. Nous sommes entièrement concentrés là-dessus".

Le règlement de la Ligue allemande prévoit qu'un club puisse porter cinq étoiles à partir du 30e titre de champion remporté depuis la création de la Bundesliga à poule unique en 1963. Le Bayern a déjà remporté 30 titres, mais 29 seulement depuis cette date (le premier datait de 1932).

