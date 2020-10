Il continue de cartonner, mais cette fois ça n'a pas suffi. Andrej Kramaric a marqué son sixième but en trois matches de Bundesliga mais son équipe de Hoffenheim a perdu samedi à Francfort (2-1) et abandonné à l'Eintracht la tête provisoire de la Bundesliga, après trois journées. Derrière Francfort et ses 7 points, le Borussia Dortmund a balayé Fribourg 4-0 pour se hisser à la deuxième place avec 6 points et une meilleure différence de buts.