Schalke 04 reste sur une série historique de 28 matches consécutifs sans victoire en championnat, sur deux saisons, et occupe la dernière place du classement avec 4 points en 12 journées. Ainsi, le club de Gelsenkirchen a écarté son entraîneur Manuel Baum pour le remplacer par Huub Stevens. Ce dernier, entraîneur mythique du club avec lequel il a remporté la coupe des coupes en 1997, a une opportunité de briser la malédiction samedi (15h30), avec la réception du promu, l'Armenia Bielefeld, 16e avec 7 points.

Mais le technicien de 67 ans, qui a interrompu sa carrière en 2016 en raison de problèmes cardiaques, n'est censé rester en poste que jusqu'à la fin de l'année, pour le match de samedi et la rencontre de coupe d'Allemagne le 22 décembre contre le SSV Ulm (4e division). Schalke devrait ensuite donner le nom de son successeur. Déjà rappelé en catastrophe en mars 2019, Stevens avait dirigé les dix derniers matches de la saison et avait évité in extremis à Schalke la relégation. Manuel Baum avait été engagé fin septembre avec un contrat jusqu'en 2022, mais ses dix matches consécutifs sans victoire ont convaincu les dirigeants de mettre fin à l'expérience.