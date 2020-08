Et un de moins. Ce jeudi, le Bayern Munich s'est officiellement retiré de la course pour Lionel Messi, qui souhaite quitter le Barça. Si le club bavarois n'a certes jamais vraiment été cité parmi les prétendants au sextuple Ballon d'Or, Karl-Heinz Rummenigge a préféré anticiper d'éventuelles rumeurs. "Nous ne pouvons pas payer un joueur de cette dimension. Il ne fait pas partie de notre politique et de notre philosophie", a ainsi expliqué le patron du club vainqueur de la Ligue des champions à Tuttosport.

Tolisso va rester au Bayern

"Entendre que Messi peut quitter le Barça me rend un peu triste. Il devrait finir sa carrière là-bas. Leo a écrit l'histoire de ce club. Après, il y a des aspects internes et privés que je ne connais pas et donc je ne veux pas me mêler", a-t-il ajouté. Avant d'annoncer que Corentin Tolisso ne quitterait pas le Bayern : "Il est content et on veut le garder", a assuré Rummenigge à propos de l'international français.

Enfin, ce dernier a également eu un mot gentil pour le PSG, battu en finale de la C1. “Je n'ai eu aucun sentiment de revanche, a confié celui qui a pourtant souvent critiqué le PSG et ses dépenses. J’ai vu Neymar et Mbappé en larmes et je me suis rapproché pour dire qu’ils étaient forts et qu’ils devaient continuer comme ça. Le PSG gagnera la Ligue des champions (...) Les ingrédients pour gagner la C1 ? La philosophie, mais elle change de club en club. Ce n'est pas exportable (...) L'argent c'est important, mais la mentalité d'un club aussi."

