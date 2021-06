L'Euro avec les Bleus d'abord, le départ du Bayern Munich ensuite ? Sous contrat jusqu'en 2022 avec le club bavarois, Corentin Tolisso songerait à aller voir ailleurs cet été. Sur le départ, le milieu de terrain intéresserait notamment la Juventus Turin, en quête d'un relayeur cet été et qui apprécierait le profil de l'ancien Lyonnais. Selon Sky Italia, des premiers contacts ont été établis entre les parties.

"Massimiliano Allegri, l'entraîneur de la Vieille Dame, a validé cette piste", précise même la chaîne transalpine. "Je suis focalisé sur l'Euro. Je ne me couche pas le soir en me demandant si je jouerai au Bayern Munich la saison prochaine. Il me reste un an de contrat, on verra bien. Je ne pense pas à ce qu'il se passera après l'Euro, pas du tout", confiait récemment l'intéressé sur son futur.

